Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Dünyanın en çok oynanan online oyunlarından bir olan Arma 3, Bayraktar İHA ve SİHA, Anka, Kobra, Akrep, Kirpi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi yerli üretim araç, mühimmat ve silahları oyuna dâhil etti. Oyunda Türk askerî ya da polisini seçen kullanıcılar hem teçhizat, silah ve araçları kullanma imkanı buluyor hem de TSK'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Libya harekât bölgelerinde savaşıyor.

Turkish Mod Team ekibinin kurucu üyelerinden Mehmet Tozlu, grubun sınırlı imkânlarına rağmen askerî simülasyon oyunlarına TSK eklentisi yapmayı başardığını belirterek “Amacımız sanal dünyada ordumuzun tanıtılması ve özellikle genç Türk oyuncuların TSK'ye ilgilerinin artmasını sağlamak” dedi. Yeni geliştirdikleri yama için aylardır uğraştıklarını ve çalışmayı kısa süre önce piyasaya sunduklarını dile getiren Tozlu “Bu yamamızda şu an TSK envanterinde bulunan askerî kıyafet, teçhizat, silah, mühimmat ve araçların hemen hepsini kullanabiliyorsunuz. Eklentimiz ile oyuncular oyun içerisinde zırhlı birlik harekâtı, uçar birlik harekâtı, yaya-motorlu intikal, topçu desteği ve sızma operasyonlarının hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan araç, silah ve ekipmanlar ile yapabilmektedir” diye konuştu.