Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Güneş’in yüzeyini tüm detaylarıyla ortaya koyan, şimdiye kadar çekilmiş en detaylı fotoğraflarını paylaştı.

DÜNYA İLE GÜNEŞ'İN ORTASINDA

Etkileyici fotoğraflar, geçen ay ESA’nın geliştirdiği Solar Arbiter uydusu tarafından Güneş’in yaklaşık 75 milyon kilometre uzağından çekildi. Bu, yaklaşık olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yarısına denk geliyor.

GÜNEŞ'E MERKÜR'DEN DAHA YAKIN OLACAK

Şubat ayında göreve başlayan uzay aracının Güneş'in yüzeyinine 40 milyon kilometre yaklaşması bekleniyor. Solar Orbiter, böylelikle görevini tamamladığında Güneş’e Merkür’den daha yakın olacak.

DAHA ÖNCE BİLİNMEYENLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Bununla birlikte, misyonun arkasındaki Avrupalı ve ABD'li bilim insanları, yörüngenin ilk görüntülerinin Güneş'in gizemli dış katmanlarına yeni bir ışık tuttuğunu söyledi. diyor ESA Solar Orbiter Proje Danışmanı Dr. Daniel Müller, “İlk görüntüler beklentilerimizi aşıyor. Daha önce ayrıntılı olarak gözlemleyemediğimiz çok ilginç olayların ipuçlarını yakaladık" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, fotoğraflarda Güneş'in yüzeyinde yer alan "kamp ateşleri" adı verilen mini Güneş patlamaları görülüyor. İngiltere Uzay Ajansı’ndan astronomi başkanı Doktor Caroline Harper, bilim dünyasının "Güneş patlamaları'ndan milyonlarca kat daha küçük"kamp ateşlerinin varlığı” nedeniyle heyecanlandığını belirterek, “Kamp ateşlerinin işlevini şu anda gerçekten bilmiyoruz ama Güneş’in dış tabakasındaki koronal ısınmada rol oynayabileceklerine dair teorilerimiz var” dedi.