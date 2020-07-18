Data kullanımı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB olurken ikinci çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 195 GB’ye yükseldi. Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti.
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, internet talebinin daha çok sabit hatlarda arttığında dikkat çekerek “İnternet trafiği, bütün güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttı. Önceliğimiz, bu toprakların bir değeri olarak vatandaşımızın iyi günde de kötü günde de yanında olmanın sorumluluğu ile her koşulda ülkemizin 81 şehrinde kesintisiz iletişim sağlamak. Gururla söyleyebilirim ki, hedefimize başarıyla ulaştık” dedi.
Türkiye’nin altı aylık data kullanımı 178 GB’yi aştı
Pandemi ile birlikte internet data kullanımı rekor kırdı. Türk Telekom’un sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 178 GB oldu.
Data kullanımı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB olurken ikinci çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 195 GB’ye yükseldi. Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti.
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