Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Data kullanımı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB olurken ikinci çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 195 GB’ye yükseldi. Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, internet talebinin daha çok sabit hatlarda arttığında dikkat çekerek “İnternet trafiği, bütün güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttı. Önceliğimiz, bu toprakların bir değeri olarak vatandaşımızın iyi günde de kötü günde de yanında olmanın sorumluluğu ile her koşulda ülkemizin 81 şehrinde kesintisiz iletişim sağlamak. Gururla söyleyebilirim ki, hedefimize başarıyla ulaştık” dedi.