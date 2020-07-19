Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Anker Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, Türkiye pazarına iki yıl önce girmelerine rağmen hızlı bir büyüme gösterdiklerini belirterek “Geçen yıl Türkiye’deki ciromuzu yüzde 200 arttırdık. 2020 için de üç haneli bir büyüme bekliyoruz. 2021 hedefimiz ise pazardan toplam yüzde 15 pay almak. Bu sebeple Türkiye’ye olan yatırımlarımızı sürdüreceğiz ve tüm tüketicilerin Anker ve markalarına daha kolay ulaşmalarını sağlayacağız. İş birliklerimizi artırmak ve güçlendirmek için çalışıyoruz. e-Ticaret’te olduğu kadar fiziksel mağazalarda da daha yaygın yer almaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Türkiye’deki herkesi Anker ürünleriyle tanıştırmak” dedi.

Anker, beş kategorideki markalarıyla tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor. Eufy markası ile hane yaşamında konfora yönelik teknolojiler geliştiren şirket, ROAV markasıyla araç içi inovasyon sunuyor. Projeksiyon sistemlerinin yeni nesli Nebula markasının şemsiyesi altında toplayan firma, Soundcore markasıyla ses sistemleri alanında rekabetçi bir fiyat sunuyor. Anker, şarj teknolojileri ve akıllı yaşam aksesuarlarında yaptığı inovasyonlarla da dünyada lider konumda bulunuyor.