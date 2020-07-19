Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Avrupa Birliği Rekabet Komiseri Margrethe Vestager, dijital asistan geliştiricilerinin nüfuzlarını haksız bir şekilde kullanıldığı iddialarıyla Apple’a soruşturma başlattı. Kurum, Siri’nin rekabet şartlarına ne derece uyum sağladığına yönelik araştırma yürütecek. Vestager bu inceleme için 400 şirket ile görüşme yaptıklarını ve Siri’nin yanı sıra Google Asistan ve Amazon Alexa gibi diğer sesli asistanları da inceleme altına aldıklarını söyledi.

Apple bu soruşturma sonucunda suçlu bulunursa AB tarafından toplam gelirinin yüzde 10’u oranında cezaya çarptırılabilir. ABD’li teknoloji devi geçtiğimiz günlerde 260 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı. Bu da şirketin 26 milyar dolara kadar yaptırıma uğrayabileceğini gösteriyor. Apple’ın yanı sıra Amazon ve Google’ın da benzer şekilde ceza alabileceği belirtiliyor. Sadece Amazon için tazminat miktarı 30 milyar dolara kadar çıkabilir. Google için ise 16 milyar dolar civarı söz konusu. Yani toplamda 66 milyar doları buluyor.

Son dönemde nesnelerin interneti sektörünün de devreye girmesiyle sayısız akıllı cihaz dijital asistanlar tarafından yönetiliyor. Avrupa Birliği ise asistanların kuralları çiğnemesini istemiyor. Bu tür soruşturmalarda genelde bir önceki yıl firmanın yıllık geliri üzerinden yüzde 10 tazminat cezası kararı çıkıyor.