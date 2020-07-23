Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hakkında ortaya atılan komplo teorileri hakkında konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda küresel bir soruna dönüşen koronavirüs salgınının oluşturulmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etmişti.

“Bill Gates'in bu salgının oluşum ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.

CBS'te yayınlanan programda söz konusu iddialar hakkında konuşan Gates "Bu iddialar nasıl ve ne zaman ortaya çıktı gerçekten bilmiyorum" dedi.

Eşi ile birlikte kurdukları vakfın aşı çalışmalarının insanlara mikroçipler yerleştirmek gibi bir ajandasının olmadığının altını çizen Gates iddiaları yalanladı.

BİLL GATES KORONAVİRÜSÜN HIZLI YAYILMASININ SORUMLUSUNU AÇIKLADI

Virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi olduğunun altını çizen Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü dile getirmişti.

BİLL GATES'TEN KORONAVİRÜS İDDİASI

Salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Bill Gates koronavirüs ve etkileri hakkında geçtiğimiz haftalarda yeni açıklamalarda bulunmuştu.

Koronavirüse karşı verilen mücadele hakkındaki görüşleri sorulan Gates'in Financial Times’a yaptığı açıklama da oldukça dikkat çekici.

Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates koronavirüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi.

Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.

Koronavirüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi.

Bill Gates koronavirüs salgınından yıllar önce gezegenimizin böyle bir sorun ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

"Dünya, savaş için hazırlandığı ciddiyetle pandemi için hazırlanmalı" diyen Gates'in iddiasına göre kontrol edilemeyen bir bilim insanı, laboratuvarda çiçek hastalığının daha ölümcül bir formuna dönüştürebilir iddiasında bulunmuştu.

Gates, daha önce yaptığı açıklamada salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.