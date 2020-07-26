Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hâlihazırda Tavla Stars, Asktrology ve Bartme gibi firmaların yer aldığı program kapmasında 2023 sonuna kadar toplam 75 milyon TL değerinde destek verilmesi hedefleniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Vitrin programında kazan-kazan yaklaşımıyla hareket ettiklerini belirterek “Bu programla, ilk müşterilerine ulaşmış, satış ve pazarlama eksikliğinden dolayı iş modelini ölçeklendiremeyen ve tercihen bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlayan firmalarla iş birliği yapıyoruz. Üye firmalarımız, Vodafone Vitrin aracılığıyla yaklaşık 24 milyon müşteriyi kapsayan Vodafone Türkiye bazına tanıtım yapma şansını yakalıyor. Aldıkları güçlü dijital pazarlama desteğinin yanında Vodafone'un geniş kurumsal ağından faydalanabiliyorlar. Pazarlama desteklerine ek olarak program yöneticileri ve alanında tecrübeli Vodafone yöneticileri ile birlikte çalışarak, iş modellerini ileri seviyeye taşıma şansını yakalıyorlar. Program kapsamında 2023 yılı sonuna kadar toplam 50 firmayla iş birliği yapmayı, bu firmalara toplam 75 milyon TL değerinde destek sağlamayı ve söz konusu destekler sayesinde firmalar için ek 600 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturulmasını hedefliyoruz” dedi.

Vodafone Vitrin programına dahil olmak isteyen firmalar, https://vitrin.vodafone.com.tr/ üzerinden Vodafone ile iletişime geçebiliyor. Başvurusu uygun görülen adaylar öncelikle bir test sürecine alınıyor. Test sürecine alınan girişimlerin sunduğu ürün/servise ilk günden itibaren Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde yer veriliyor. Test performansı iyi bulunan girişimlerle gelir ortaklığı anlaşması imzalanıyor. Vodafone ayrıca potansiyel vadeden üyelerini global pazarlara taşıyarak Vodafone'un global müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.