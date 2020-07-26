Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Western Union, Manchester United, Signet Jewelers, Singapur Hükümeti, ASDA ve Fiverr gibi dünyaca ünlü markalara hizmet veren firma iki yılda Türkiye ekonomisine 250 milyon TL katkıda bulundu. Önceliklerinin Türkiye ekonomisine değer katmak olduğunu söyleyen CBOTKurucu ve CEO’su Mete Aktaş “Bugün Türkiye’deki bankaların dünyaya kafa tutan bir teknolojiyle donatılmasında CBOT olarak önemli bir rol oynuyoruz. Sadece bankacılıkta değil kurulduğumuz ilk günden bu yana telekomünikasyondan perakendeye, sağlıktan eğitime, e-Ticaret’ten otomotive kadar hemen hemen her sektörde kendi geliştirdiğimiz yapay zekâ teknolojimizle şirketlere destek verdik ve bu sektörlerin içinde bulundukları dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdık. Her zaman söylediğimiz gibi chatbot ve sesli asistan uygulamaları 2020 ve sonraki yıllarda özellikle müşteri yönetimi alanında en çok ses getirecek uygulamaların başında geliyor” dedi.

HEDEF 2 MİLYAR LİRALIK İHRACAT

2019 yılında 17,17 milyar dolar olan Chatbot pazar hacminin 2025 yılında 102,29 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Aktaş “Türkiye yazılım pazarının büyüklüğü 23,4 milyar lira. Bilişim 500 listesine baktığımızda yapay zekânın yazılım sektöründen aldığı pay ise yüzde 1’ler seviyesinde. Üstelik sektörün içinde olan bir şirket olarak bu rakamın büyük bir hızla artacağını rahatlıkla öngörüyoruz. Dolayısıyla CBOT olarak, ihracat ve Türkiye’de hayata geçirdiğimiz projelerle 2025’te 2 milyar TL’lik ihracat hedefine ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.