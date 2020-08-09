Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirten Saloodo! Genel Müdürü Antje Huber "Orta Doğu ve Afrika kıtasına başarıyla giriş yaptıktan sonra stratejik büyümemizi Türkiye'ye adım atarak sürdürüyoruz. Asya, Çin ve Hindistan’ın global seviyede büyümeye etkileri ile her geçen gün ekonomik olarak bölgesel önemini artırıyor. Asya'nın kapısı olarak tanımlayabileceğimiz ve akıllı lojistik çözümlerine olan talebin düzenli olarak arttığı Türkiye de Saloodo! için stratejik bir pazar" dedi. DHL Freight Türkiye Satış Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Çağla Mutluer de Saloodo!'nun çevrim içi yük alışverişini ve dijital yük operatörlüğünü tek platformda bir araya getirdiğine dikkat çekerek "Saloodo!, tek çatı altında nakliyecileri ve yük sahiplerini bir araya getiren bölgenin güvenli ve kolay kullanımlı bir arayüze sahip ilk dijital platformu olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.