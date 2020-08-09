Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Realme Counterpoint tarafından da dört çeyrek üst üste dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası seçildi. En son kullanıcı rakamlarına göre yılın ilk yarısında kullanıcılarına 15 milyon daha ekleyen Realme, Counterpoint Research ve IDC'ye göre bugün Tayland, Hindistan, Kamboçya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Ukrayna, Endonezya ve Vietnam'da ilk 5 akıllı telefon markası arasına girmiş durumda. Realme, perakende pazarlarında X50 Pro 5G'den başlayarak 5G ürünlerini tanıtmaya odaklanıyor. Hindistan'da ilk 5G özellikli amiral gemisi telefonu, Tayland'ın da ilk 5G telefonunu pazara sunan şirket ayrıca Kamboçya'nın 1.000 USD altında ilk 5G telefonunu da piyasaya sürdü.