Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye son yıllarda yerli ve milli üretimde ayağa kalktı.

Neredeyse tüm sektörlerde yerli ve milli üretim teşvik edildi ve başarılı sonuçlar alındı.

DÜNYADA BİR İLK

Son olarak Türkiye dünyada bir ilke imza atarak, lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli elektrikli iş makinası üretti.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

TÜBİTAK'ın desteğiyle üretilen iş makinası, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekskavatörü olarak tarihteki yerini aldı.

İLK TEST

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TÜBİTAK'ın Mükemmeliyet Merkezi'nin açılışını yapmak için gittiği Kocaeli'nin Gebze ilçesinde milli ekskavatörü test etti.

ERDOĞAN UZUN UZUN BİLGİ ALDI

Direksiyona geçen Erdoğan, yaklaşık 25 dakika boyunca iş makinası hakkında bilgi aldı ve test etti.