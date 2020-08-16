Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada Sony’nin Tokyo dışındaki tek deneyim merkezi olma özelliği taşıyan merkez yenilenirken hizmet kapsamını da genişletti. Yeni merkezde, içerisinde Sony video ekipmanları, çekim için arka fon perdesi, ışık, çekim masası ve edit masasının yer aldığı bir Vlog Stüdyosu ile Sony fotoğraf makineleri, sonsuz perde, paraflaş ve ışık ekipmanları bulunan bir fotoğraf stüdyosu yer alıyor. Sony ekipmanlarıyla çekim yapmak isteyen herkesin kullanımına açık olan stüdyolardan yararlanmak için yalnızca önceden randevu almak gerekiyor.

Ayrıca farklı özellikte etkinliklere ev sahipliği yapmaya uyumlu bir Workshop Odası da bulunuyor. Dışarıdan kullanımlara açık olan Workshop Odası’nda Sony marka elçileri ve fotoğraf/videografi alanında uzman isimlerin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor.