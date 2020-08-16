Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Xiaomi'nin Türkiye'deki ve dünyadaki operasyonlarını değerlendiren Xiaomi’nin Başkanı ve kurucusu Lei Jun, 10'uncu yıla özel değerlendirmelerde bulundu. Altı yıl önce dünyaya açılan Xiaomi'nin 50 ülkede en çok satış yapan ilk beş şirket arasında yer almayı başardığını belirten Lei Jun "Türkiye'de de yerel bir oyuncu gibi düşünüp, yerel kurallara uyarak yerel bir oyuncu gibi uzun vadeli yatırım yapmayı hedefliyoruz. Canalys 2020 ikinci çeyrek finansal raporuna göre, Türkiye'de son bir yıllık süreçte pazar payımızı yüzde 20 artırırken, 2019 ikinci çeyreğine göre de yüzde 226'lık bir büyüme sağladık. Xiaomi olarak aynı zamanda akıllı donanım geliştirme konusunda uzmanlaşmış 200'ün üzerinde ekosistem şirketine yatırım yaparak Mart 2020 sonu rakamlarına göre akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlar hariç yaklaşık 252 milyon bağlantılı akıllı donanımla dünyanın en büyük tüketici IoT platformunu oluşturduk" dedi.

Kuruluşunun 10'uncu yılında Fortune Global 500 Listesi'nin 422'inci sırasına yükselerek listeye iki yıldır üstüste girmeyi başaran Xiaomi, 2019 yılında 468'inci sıradan giriş yaptığı listede, en genç şirket olarak yer almıştı.