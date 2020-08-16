Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Giriş seviyesi bir telefon olan GM 20’nin IPS ekranı 6,09 inç büyüklüğünde ve 720X1560 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli Helio A25 işlemcisinden alan telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. Telefonun 13 megapiksel ana kamerasına, 2 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera daha eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel f/2.0 diyaframa sahip kamera bulunuyor. 4000 mAh bataryadan beslenen telefonun fiyatı 1.799 lira.

GM 20 Pro ise 6,3 inç büyüklüğünde delikli bir ekranla bizleri karşılıyor. Yüzde 91 ekran gövde oranına sahip telefon arka tarafında üç kamera bulunuyor. Ana kamerası 108 MP çözünürlüğe kadar fotoğraf çekebilirken, ultra geniş açılı kamera 118 dereceye kadar çekim imkânı sunuyor. Önde ise 16 MP selfie kamerası yer alıyor. Bununla beraber 34 kata zum yapabilen kamera gece modu ve yapay zekâ destekli sahne algılama gibi yazılımsal özelliklerle desteklenmiş.

Teknik özelliklerine bakıldığında GM 20 Pro gücünü sekiz çekirdekli Mediatek Helio P70 yonga setinden alıyor. 4.050 mAh kapasiteli bir batarya ile gelen telefon 512 GB'a kadar microSD desteği sunuyor. 21 Ağustos'ta satışa çıkacak GM 20'nin fiyatı 1.799 TL, GM 20 Pro'nun fiyatı ise 2.299 TL.