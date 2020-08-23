Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Keenetic CEO’su Vefa Tarhan hem uzaktan çalışma hem de uzaktan eğitim için problemsiz bir internet bağlantısına ihtiyaç olduğunu belirterek modem alacaklara şu tavsiyelerde bulundu: İnternet bağlantısının veriminde servis sağlayıcıdan aldığınız hız ne kadar önemli olsa da aynı zamanda güçlü, özellikle evin her köşesinde problemsiz çeken, dört dörtlük internet sunabilen kablosuz modem router kullanımı çok önemli. Keenetic olarak sahip olduğumuz bütün ürünlerde Wi-Fi Mesh, kesintisiz dolaşım (seamless roaming) ve bant geçişi (band steering) özellikleri ile evin büyüklüğü ne olursa olsun bütün alanlarında en verimli, en güvenli kablosuz ağı sunuyoruz. Keenetic yüksek kalite Wi-Fi ile mesela; MIMO, airtime fairness ve beamforming özelliği ile çocuğu evde Zoom üzerinden derse katılan ebeveyn, aynı anda Google Meets üzerinde iş toplantısını kesintisiz gerçekleştirebiliyor. Çocuğunuzun hangi sitelere erişip erişemeyeceğine siz karar veriyorsunuz. Ders saatlerinde onlara ağdaki bütün bant genişliğini kullanmaya izin verebilir, kendi internetinizin bant genişliğini indirme ve yükleme yönünde farklı farklı değerlerle sınırlandırabilirsiniz.