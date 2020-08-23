Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Mükellef ile ilk etapta Amerika ve İngiltere’de de online olarak şirket kurabilecek. Yurt dışında şirket kurmak için fiziki olarak gereken bütün prosedürlerin online platform üzerinden gerçekleştirilebildiği uygulama ile kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde şirket aktif hâle geliyor. Mükellef Kurucu Ortağı Okan Şafak “2019 yılı verilerine göre Amerika’da 1,5 milyon İngiltere’de 800 bin şirket kurulduğunu görüyoruz. Şu anda ABD ve İngiltere için başlattığımız hizmetimizi, 2021 sonuna kadar 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.