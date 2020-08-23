Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) ortaklığında ve ReDis Innovation iş birliğinde yürütülen projede COVID-19 ile mücadele sürecine destek olacak 16 proje belirlendi. Bu süreçte toplam 60'a yakın toplantı yaptıklarını belirten AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın “İki ay gibi kısa bir sürede aralıksız çalışarak COVID-19’a ilişkin önceliklendirilmiş problemlere çözüm üreten startup’larımızın çabalarını ayakta alkışlıyoruz. BIOStartup Program mezun havuzunu kaynak olarak kullanan CoronaSprint Projesi de kendisini besleyen bir ekosisteme dönüştü. Amacımız bu ekosistemin devamlılığını sağlamak olacak. Projelerin hayata geçmesi zaman alabilir. İlaç firmaları, TÜSEB, projemizin bütün aşamalarında destek olan çok değerli mentorlarımız, startup’lar ve uzmanlarla sürekli iletişim içerisinde olup gereken alanlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.