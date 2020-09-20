Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Enco W51'in gürültü azaltma frekans genişliği, üst düzey ikili aktif gürültü engelleme destekli ve çift çekirdekli dijital gürültü engelleme çipi ile 2,5 kHz düzeyine çıkıyor. Sadece geniş bir yelpazede gürültüyle baş etmekle kalmayan Enco W51, aynı zamanda sektörde bir ilke imza atarak maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşıyor. Buna ek olarak Enco W51 kablosuz kulaklıklar üç mikrofonlu bir ses azaltma çözümüne de sahip. Rüzgâr gürültüsünü azaltmak için dikkatle tasarlanmış hava kanalları ile birlikte rüzgârın hızı saatte 25 kilometreye çıksa bile kulaklığınızda net ve temiz bir ses duyabiliyorsunuz. Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen Enco W51 ile şarj kutusunu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarjla üç saat, tam şarjda ise 24 saate kadar kullanılabiliyor. Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı dirençli. Oppo Enco W51'in Türkiye fiyatı 899 TL.