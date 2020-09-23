Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rönesans Holding'in düzenlediği ‘Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe' başlıklı webinar, yarın saat 13.00'de başlayacak. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp'in açılış konuşması ile başlayacak webinarda sürdürülebilirlik, girişimcilik ve gelecek ana temaları ele alınacak.

Webinarda sırasıyla Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, ‘Sürdürülebilir Gelecek: Ekonomi ve Yeni Trendler' başlığı ile yapacağı konuşmayı, sosyal girişimcilik platformu Askoha'nın moderatörlüğünde düzenlenen panel takip edecek. İhtiyaç Haritası'nın Kurucusu Mert Fırat, Good4Trust'ın Kurucusu Uygar Özesmi, TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri A.Ş. Kurucusu Tülin Akın'ın katıldığı panelde sürdürülebilir gelecek tartışılacak. Webinar, Ufuk Tarhan'ın sunumuyla ‘Hibrid Gelecek Nasıl Gelecek?' oturumunun ardından gerçekleşecek Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması ödül töreni ile sona erecek.

Verilen bilgiye göre, Holding'in gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması için, üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak hedefiyle, bu yıl 6'ıncısını düzenlediği ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasına, toplamda 75 farklı üniversiteden 900 öğrenci, ‘Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları' temasında hazırladıkları, 585 farklı projeyle katıldı ve sürdürülebilir bir geleceği hayal etti. Gençlerden, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamasında sürdürülebilir ve sosyal girişimciliği öne çıkaran projeler hazırlamalarının istendiği yarışmanın ödül töreninde ilk 3'e giren projelerle birlikte mansiyon ve özel ödül alan projeler de yer alacak.