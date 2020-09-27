Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi





Siber dünyada neler oluyor? İşte 8 soruda cevabı...



3 TRİLYON DOLARLIK ZARAR

1- ¥ Pandemide siber saldırılar arttı mı?

FBI ve Interpol’ün açıklamalarına göre siber saldırılarda yüzde 400’lük bir artış var. Dijitalleşme dünya tarihindeki en büyük ekonomik krizlerden bile daha fazla zarar verebilecek potansiyele sahip. Bireyler ve kurumlar büyük tehdit altında. Siber güvenlik saldırılarının bütün dünya genelinde verdiği yıllık zararın üç trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı 2021'de yıllık altı trilyon dolara ulaşabilir.

GÜVENDE DEĞİLİZ

2- ¥ Pandemi süreci sizin neyi daha iyi fark etmenizi sağladı?

İnsanların evlere kapanmasıyla güvensiz kablosuz bağlantılar üzerinden erişim arttı. Online kanallarda daha önce toplam işlemlerin yüzde 13’ü civarında olan zararlı istekler yaklaşık yüzde 26’ya çıktı. Kullanıcıların yüzde 100 güvenlik diye bir şeyin olmadığını bilmeleri gerekiyor. Ayrıca kurumların sistemlerini siber saldırılara karşı düzenli şekilde test etmeleri büyük önem taşıyor.

E-TİCARET ZEHİRLENDİ

3- ¥ Daha çok hangi tür saldırılar yapılıyor?

Özellikle DDoS saldırıları, uzaktan masaüstü erişim protokollerine yönelik saldırılar, oltalama saldırıları ve fidye yazılımı saldırıları arttı. e-Ticaret yapmak isteyen bireyler, ‘DNS Zehirlemesi’ gibi metotlarla sahte web sitelerine yönlendirilerek tuzağa düşürüldü. En çok siber saldırı alan sektör ise yüzde 63 ile sağlık sektörü oldu.

OLTADA "KORONA" VAR

4- ¥ Oltanın ucundaki yem "Korona mıydı?"

Salgın sonrası beş bine yakın "Korona" kelimesi içeren alan adı kaydı yapıldı, bunun yarısından fazlasının zararlı yazılım içerdiği raporlandı. Oltalama teknikleri arasında ise en çok e-Postalar kullanılıyor. Saldırganlar insanların korkularını ve meraklarını kullanarak gizli bilgilerimize ulaşmaya çalışıyor.

SİBER ORDUMUZ VAR MI?

5- ¥ Devletlerin siber orduları konusunda neler söylemek istersiniz?

Amerika, İsrail, Çin, Rusya ve İran’ın bu konuda öne çıktığını görüyoruz. Türkiye'de ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinasyonunda yaklaşık bin 300 kurum ve kuruluştan dört bine yakın siber güvenlik uzmanıyla siber olaylara müdahale ekipleri oluşturuldu. Türkiye USOM sayesinde Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Avrupa'da 11'inci, dünya genelinde 20'nci sırada.

ABD SEÇİMLERİ HEDEFTE

6- ¥ ABD'de seçimler yaklaşıyor. Bu süreçte sürpriz gelişmeler bekliyor musunuz?

Aslında dünyada her önemli olayda olduğu gibi ABD seçimlerinde de siber saldırılar öne çıkıyor. Geçmiş yıllarda da benzer saldırılar denendi. Bu sene de benzer girişimlerin denemesi mümkün.

KUANTUM GEÇİRMEZ ALGORİTMA

7- ¥ Kuantum bilgisayarlar siber dünyayı nasıl etkileyecek?

Geleneksel bilgisayarlar kodlanmış veriler üzerinde çalışırken kuantum bilgisayarlar ise “Qubit” yani kuantum bitleri üzerinde çalışıyor. Kuantum gücünün getireceği şifreleme katmanları kullanıcıların kendilerini daha güvende hissetmesini sağlayacak. Şimdi “kuantum geçirmez” yeni algoritmalar yazarak güvenlik açıklarını kapatmalıyız.

DUYGULARIMIZI ÇALABİLİRLER

8- ¥ Elon Musk’ın beyne çip projesinin hack’lenme ihtimali var mı?

Neuralink, düşüncelerin okunabilmesi gibi kulağa ütopik gelen bir durum ama gerçeğe dönüştürüyor. Birçok buluş, pek çok güvenlik riskini de beraberinde getiriyor. En önemlisi de bu durumun siber korsanlar için yeni ve sonsuz bir alan açacak olması. Böylece siber saldırganlar çok sayıda insanın duygu durumunu yönlendirerek bundan kazanç elde edebilir.