Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş seçeneklerinin olduğu özel seride satın alınan her bir ürün kulüplere finansal destek sağlayacak. İki boyutlu temizlik döngüsüne sahip olan Vitality, sallanma ve dönme olmak üzere iki farklı hareketle temizleme yapıyor. Diş fırçasının gövdesinde yer alan bir zamanlayıcı sizi, diş hekimlerinin tavsiye ettiği biçimde iki dakika boyunca diş fırçalamanız için uyarıyor. Bununla birlikte fırçalanan alanın değiştirilmesi için her 30 saniyede bir titreşerek sizi uyarıyor.