Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bilinen tüm ortak özelliklere sahip olan bu üç üründen her biri 90 Hz yenileme hızına sahip. 65W SuperVOOC 2.0 hızlı teknolojisiyle birlikte gelen Reno4 Pro'yu sadece 36 dakikada yüzde 100 şarj edebilecek, beş dakikalık şarjla YouTube'da dört saate kadar video izleyebileceksiniz.

Ayrıca Oppo Reno4 dokunmaya gerek olmayan akıllı kontrol fonksiyonlarıyla birlikte geliyor. Reno4'ün yapay zeka ile güçlendirilmiş Akıllı Sensörü; Akıllı Gözetleme Önleme, Akıllı Temassız Kontrol, Akıllı Döndürme ve Akıllı Her Zaman Açık uygulamalarını hayata geçiriyor. Böylece telefonunuz bir yaşam asistanına dönüşüyor. Reno4 Lite 3.599 TL, Reno4 Pro 6.999 TL, Reno4 ise 4.799 TL fiyattan satışa çıkacak.