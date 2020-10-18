Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Ayvos’un görüntü işleme sistemi gübre çuvallarını üretim bandından alıp yaklaşık 4-5 metrelik mesafeye sırtında taşıyan işçilerin hangi vagona kaç tane çuval yüklediğini sayıyor. Pandemi döneminin projeyi pozitif yönde etkilediğini söyleyen Ayvos Kurucu ve Ceo’su Eray Hangül “Projede pandemiden ziyade bizi zorlayan etmen saat farkıydı. Özellikle testler sırasında nöbetleşe çalıştık. Hindistan'daki çözüm ortağımız da elini taşın altına koydu ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir çalışma planıyla projeyi tamamladık” diye konuştu. Hangül, Hintli lojistik firmasının birçok yeni projelerde de Ayvos ile çalışmak istediğini söyledi.