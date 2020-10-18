Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çalışma hayatına Marmara ve İstanbul Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak başlayan Tanışman, 25 yılı aşkın bir süre zarfında İhlas Holding’in farklı bölümlerinde yatırım, finans, iletişim ve dijital dönüşüm alanlarında üst düzey yöneticilik görevleri yaptı. Son olarak İhlas Holding Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İhlas Yayın Holding ve İhlas Gazetecilik şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Yatırımın yönetilmesi ve finansal teknolojiler alanında önemli tecrübeye sahip olan Orhan Tanışman, halka arz edilen iki şirketin yöneticiliğini üstlendi. Girişim sermayesi yatırım fonu kurulmasına ve sürdürülmesine öncülük eden Orhan Tanışman, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) üyesi.