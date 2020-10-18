Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Apple, yeni modeli iPhone 12 serisini geçtiğimiz günlerde tanıttı. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan seride yer alan iPhone 12 ile iPhone 12 Pro 23 Ekim’de, diğer modeller ise 13 Kasım’da tüketicilerle buluşacak. Yeni iPhone’lar ilk olarak ABD başta olmak üzere 30 ülkede piyasaya çıkacak. iPhone 12 mini’nin fiyatı 699 dolardan başlarken, iPhone 12’nin başlangıç fiyatı 799 dolar olarak duyuruldu. Hâliyle Türkiye'de fiyatları da merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde bir internet sitesinde 23.600 TL'lik fiyat kullanıcıları şoke etti. Bunda Türkiye'deki vergilerin etkisi büyük. Çünkü ithal telefonlardan yüzde 80'den fazla vergi alınıyor. Ayrıca dolar kurunun 8 liraya yaklaşması kullanıcıların alım gücünü ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyor.

iPhone 12'nin yeni köşeli tasarımı, OLED ekranı ve 5G’yi desteklemesi dikkat çekerken kutudan şarj adaptörü ve kulaklık çıkmaması ise büyük tepki çekti. Apple'ın bu konuda çevreci açıklamaları açıkçası kimseyi ikna etmedi. Artık bu ürünleri almak isteyenler ekstra para ödemek zorunda kalacak.

iPhone 12'ninin ardından gelecek model ise merak konusu. iPhone 13 mü, yoksa iPhone 20'mi olacak? Apple'dan resmî bir açıklama yok ama internette iPhone 13'ün teaser'ları dolaşıyor. Ancak ‘13’ rakamı Apple'a biraz sorun çıkarabilir. Malum 13 Hristiyanlarca uğursuz olarak kabul ediliyor (İslam'da kesinlikle böyle bir şey yok). Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde 13. kişi olan Yahuda'nın onu ele verdiğine inanılıyor. İbranilere göre 13 sayısının uğursuz olmasının nedeni İbrani alfabesinin 13’üncü harfinin "mavet" (ölüm) sözcüğünün ilk harfi olan "m" olmasıydı. Ayrıca, Tarot’un 13. kartı ölümü simgeliyor.

Kimi uçak ve otellerde 12’den sonra 12A, 14 olarak devam ediyor. Bazı gökdelenlerde asansörler 13’üncü katta durmaz. Öyle ki 13 sayısının fobisi Triskaidekafobi olarak literatüre geçmiş. Tarihte ünlü isimlerden kimileri de bu fobiye sahipti. Henry Ford, ayın 13’ünde çalışmazdı. Napolyon, Mark Twain ve Richard Wagner de bu fobiye sahip ünlülerden bazıları. 13 fobisi "13. Cuma", "13. Hayalet", "13. Kat" gibi yapımlarla da Hollywood'a konu olmuş.

Neyse uzatmayayım. 13 fobisi tamamen batıl inançlara dayansa da satışları etkileme potansiyeli bulunuyor. 13 faktöründen mi yoksa pazarlama stratejisinden mi bilmem ama Samsung, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10'un ardından yeni modellerinde 10'lu basamakları kullanmaya başladı. Huawei de benzer şekilde P10'da Samsung'un yolundan gidiyor. Vivo, Oppo, Xiaomi gibi dünya markalarını modellerine şöyle bir göz attım, Türk markası Reeder'dan başka modelinde "13" rakamına yer veren yok.

iPhone 12'in ardından yeni bir yol ayrımına gidebilir. Bunu zaman gösterecek.

FİYATLARI

¥ iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

¥ iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

¥ iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

¥ iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

GURURLANDIRAN SÜRPRİZ

Tüm dünyanın konuştuğu İPhone 12 tanıtımına bir Türk damgasını vurdu. Apple CEO'su Tim Cook ile birlikte sahneye çıkan Deniz Teoman, MagSafe özelliğini tanıttı. MagSafe sayesinde kılıflar, kablosuz şarj plakaları veya cüzdanlar sağlam bir şekilde arka kısma yapışıyor. 2005 yılından bu yana Apple bünyesinde çalışan Deniz Teoman, yüksek lisansını ABD'de yaptı. Daha önce Apple bünyesinde bulunan Macintosh bölümünde çalışan Deniz Teoman, sonra mobil cihazlar geliştirme bölümüne geçti. Teoman son olarak Apple Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.