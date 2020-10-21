Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteoridinin yüzeyine tarihi bir iniş gerçekleştirdi.

İniş, NASA merkezinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Bu, ABD’nin bir asteoride gerçekleştirdiği ilk iniş oldu.

Araç, birkaç saniye süren iniş sırasında asteorid yüzeyinden 60 gram numune alıp yeniden havalandı.

Dünyadan 330 milyon km uzaktaki asteroidden alınan kum ve toz parçacıklarının, Güneş ve gezegenlerin oluşumunun kimyasına dair çok ilgi çekici bilgiler vereceği tahmin ediliyor.

Numunelerin Dünya’ya 2023’te ulaşması bekleniyor.