Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Uzun süreli ve yüksek sesli kulaklık kullanımının öğrencilerde kalıcı işitme sorunlarına sebep olabileceğini işaret eden May İşitme Cihazları Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt “Yüksek şiddette ses iç kulakta tüy hücre hasarına sebep oluyor. 85 desibel şiddetindeki sese sekiz saat ve daha fazla maruz kalmak işitme sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli gürültü kişilerde baş ağrısı, tinnitus ve işitme kaybına yol açar. Onun için ders sırasında kulak içi yerine kulak üstü kulaklıklar tercih edin. Ses seviyesi en yüksekte olmasın. Kulaklık tek kulağa değil iki tarafa da takılmalı” dedi.