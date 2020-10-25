Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

4.500 mAh bataryasıyla sadece 34 dakikada tam şarj olan Realme 7 pro sadece üç dakikalık dolumla 2,5 saat YouTube, 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimine yetecek kapasiteye erişiyor. Diğer yandan Realme 7 Pro’nun sahip olduğu yeni nesil çift 3C yüksek hızlı pil hücreleri ve SuperDart Şarj teknolojisi sayesinde tüm şarj işlemi; aşırı ısınmayı önlemek için sıkı bir şekilde kontrol edilip soğutuluyor. Bu sayede yüksek performans gerektiren işlemlerde doğabilecek ısınma durumunun önüne geçilip, cihaz güvenilir bir şekilde şarj olabiliyor.