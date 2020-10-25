ÖMER TEMÜR

Alınan bu yatırımla eğitim ve sanayi sektöründe lider konumda kullanılan Zaxe 3D yazıcılarının geliştirilmesi ve bireysel kullanıcılara yönelik yeni 3D yazıcı modellerinin Türkiye ve dünya pazarına sunulmasını hedefleniyor.

 