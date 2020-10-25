Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Alınan bu yatırımla eğitim ve sanayi sektöründe lider konumda kullanılan Zaxe 3D yazıcılarının geliştirilmesi ve bireysel kullanıcılara yönelik yeni 3D yazıcı modellerinin Türkiye ve dünya pazarına sunulmasını hedefleniyor.