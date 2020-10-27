Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA 2030’larda Mars’a insanlı uzay aracı göndermeyi planlıyor. ABD’de merkezi Seattle’da bulunan Ultra Safe Nuclear Technologies isimli firma, bu yolculuğu kolaylaştıracak bir motor geliştiriyor. Mars, Dünya’ya 65 milyon kilometre mesafede ve normalde yolculuk ancak 7 ayda tamamlanabilir. ABD’deki firma, nükleer enerjiyle çalışacak motorla bu yolculuğu 3 ayda tamamlamayı hedefliyor. Nükleer roketler sıvı hidrojen, kerosen ve metan yakan günümüz kimyasal roketlerinden iki kat verimli. Nükleer motorun aynı zamanda çok daha emniyetli olduğunu iddia eden firma, NASA için geliştirse de motoru uzay turizmi için de kullanmayı planlıyor. Firma, motorun uzaya insan taşımacılığında da yolculuk süresini yarı yarıya düşüreceğini açıkladı.