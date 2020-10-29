Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için güncellemeler yapmaya devam ediyor. Son olarak merakla beklenen 3 özellik kullanıcılara sunuldu.

Yapılan duyuruya göre Instagram'da artık dört saate kadar canlı yayın yapmak mümkün olacak. Böylece 60 dakikalık süre sınırı ortadan kaldırılacak. Bu yenilik, Instagram'dan canlı yayın yapma özelliğini kullanan kullanıcıları için önemli.

CANLI YAYINLAR ARŞİVLENEBİLECEK

Instagram hikayeleri ve gönderileri şu anda arşivleme özelliğine sahip. Bu yol ile kullanıcılar, hikayelerini veya gönderilerini yayından kaldırabiliyorlar ve onları silmeden depolayabiliyorlar. Ayrıca istediklerinde bunlara kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar. Instagram şimdi canlı yayınlar için de bir arşivleme özelliği sunuyor. Böylece Instagram canlı yayınları 30 güne kadar arşivlenebilecek.

Son olarak IGTV, canlı yayın özelliği için özel bir sekmeye kavuşacak. Böylece Instagram'dan yapılan canlı yayınlara IGTV'den ulaşılabilecek.