Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Platin Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Pınar Bamyacı dünya genelinde 4,7 milyon siber güvenlik personeline ihtiyaç olduğunu belirterek “2021 yılına kadar 3,5 milyon siber güvenlik işi ortaya çıkacak. ISC araştırma verilerine göre; 4,7 milyon siber güvenlik personeline ihtiyaç duyulurken dünya genelinde şu anda sadece 2,8 milyon siber güvenlik yazılımcısı bulunuyor. Ahlaklı hacker’lara ihtiyaç artıyor. Türkiye’de açığı kapatmak için oldukça anlamlı projeler yürütülüyor. 2020-2021 eğitim sezonunda Teknopark İstanbul'da Türkiye’nin ilk siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin faaliyete geçmesi ve 2021 yılında ise Türkiye’nin ilk siber güvenlik kuluçka merkezinin açılacak olması bizleri mutlu eden haberler arasında yer alıyor” dedi.