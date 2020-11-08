Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayılan uygulamada, kullanıcılar, online platformlar üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlara katılarak ürün tanıtımlarını izleyebiliyor ve aynı anda satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, online yayın esnasında sunulan anlık fırsatlar ve indirimleri yakalayabiliyorlar.

Coresight araştırma şirketinin verilerine göre dünyada 2019 yılında 60 milyar dolar düzeyinde online satış canlı yayın etkileşimiyle gerçekleşti. Rakamın bu yıl ve önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağı tahmin ediliyor. Bu alana liderlik eden Çin'de, canlı yayın üzerinden alışveriş yapan kullanıcı sayısı 300 milyona ulaştı. Ülkede 1 Temmuz 2020’de gerçekleştirilen online alışveriş festivalinde canlı yayınlar üzerinden 500 milyon dolar tutarında alışveriş gerçekleştirilerek bu alanda bir rekora imza atıldı.

Canlı yayında satışın markalara yenilikçi bir pazarlama anlayışı sunduğunu belirten Loggers and Partners Kurucu Ortaklarından Murat Dikmen, “e-Ticaret siteleri ve markalara olduğu kadar kullanıcılara da önemli avantajlar sağlıyor. Amerika’da gerçekleştirilen bir araştırma; bir kullanıcının online satın alma yapmadan önce ürünle ilgili ortalama altı fotoğrafa ve üç videoya baktığını ortaya koyuyor. Canlı yayında satış, markalar için ürün tanıtımıyla ilgili alternatifleri artırırken kullanıcılara da hem ürünlerle ilgili detaylı bilgi edinme hem de farklı bir tecrübeyle anlık fırsat ve indirimleri yakalama imkânı sunuyor. Çin’in bu alandaki en büyük platformlarından biri olan Taobao Live’ın son üç yılda üst üste %150 oranında büyümesi bu alanın sunduğu potansiyeli göstermesi açısından dikkat çekici” dedi.