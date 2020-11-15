Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Forza Horizon 4, Assassins Creed: Valhall, Dirt 5 dâhil ilk etapta yeni nesle göre optimize edilmiş toplam 30 oyun konsollarla birlikte görücüye çıkacak. Xbox Series X veya Xbox Series S konsollarından herhangi birini satın alanlar, aylık 29,99 TL gibi düşük bir ücret karşılığında Game Pass üyeliğinin ayrıcalıklarından da faydalanabilecek. Dünyada 15 milyon abone sayısını geçen Game Pass, PC’de ve konsolda 100’ün üzerinde oyunu oyuncularla buluşturacak. Xbox Series X’in fiyatı 8.299 TL, Xbox Series S’in fiyatı ise 5.399 TL olarak açıklandı.