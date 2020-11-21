Son dönemin en çok konuşulan akıllı telefonu iPhone 12'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Toplam 4 modelden oluşan aile iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max isimleriyle sıralanıyor. 64, 128 ve 256 gb depolama seçenekleriyle çıkan cihazlarda fiyatlar model arttıkça pahalılaşıyor.
İŞTE İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATLARI (TL)
12 MİNİ
64GB: 9,999
128GB: 10,499
256GB: 11,499
12
64GB: 10,999
128GB: 11,499
256GB: 12,499
12 PRO
128GB: 14,999
256GB: 15,999
512GB: 17,999
12 PRO MAX
128GB: 16,999
256GB: 17,999
512GB: 19,999