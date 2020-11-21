Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemin en çok konuşulan akıllı telefonu iPhone 12'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Toplam 4 modelden oluşan aile iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max isimleriyle sıralanıyor. 64, 128 ve 256 gb depolama seçenekleriyle çıkan cihazlarda fiyatlar model arttıkça pahalılaşıyor.

İŞTE İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATLARI (TL)

12 MİNİ

64GB: 9,999

128GB: 10,499

256GB: 11,499

12

64GB: 10,999

128GB: 11,499

256GB: 12,499

12 PRO

128GB: 14,999

256GB: 15,999

512GB: 17,999

12 PRO MAX

128GB: 16,999

256GB: 17,999

512GB: 19,999