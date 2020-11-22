Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cihaz, PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzere iki farklı model modelden oluşuyor. PlayStation 5’in oyun kütüphanesi, SIE Worldwide Studios’un çıkış oyunları olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Büyük Macera ve Astro’s Playroom ile birlikte PlayStation konsol tarihinin en iyi çıkış listesine sahip. PS5 sahipleri, aralarında Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) ve çok daha fazlasının bulunduğu çok sayıda merakla beklenen oyunu bu sezonda oynayabilecek.