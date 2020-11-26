Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz milletvekilleri, hazırladıkları raporda bu şirketlerin her sene 155 bin ton elektronik atığın ya çöpe gitmesine ya da yakılmasına yol açtığını ifade ettiler. Raporda teknoloji firmalarının parçaları yapıştırıp lehimleyerek tüketicilerin onarımını imkansız hale getirdiği, kullanıcıların da ürünü büsbütün elden çıkarmak zorunda kaldıkları ifade edildi. Milletvekilleri, teknolojik ürünlerde geri dönüşümün de yeterli seviyede olmadığını dile getirdiler.