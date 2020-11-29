Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılım ve sosyal medyayla uğraşan lise son sınıf öğrencisi Arda Kılıç, Instagram’da bir güvenlik açığı keşfetti. Ayarlar bölümünden yapılan bir işlemle şikâyet etme butonunun işlevini yitirdiğini fark eden Kılıç, konuyu arkadaşı Mert Ergün’e anlattı. Ergün de, bu işlemin tam tersini yaparak farklı bir açık daha buldu. Genç adamın bulduğu açık sayesinde başkaları profilini görüntüleyemiyor; ancak kendisi yorum yapma, gönderi beğenme ve profillerde gezinme gibi özellikleri kullanabiliyordu. Daha önce de güvenlik açığı bulan gençlere Instagram tarafından 750 dolar ödül teklif edilmişti. Bu defa daha büyük bir ödül almayı bekleyen gençler, Instagram’dan gelen maille hüsrana uğradı. Instagram, yolladığı mailde gençlere teşekkür ederek “Güvenlik açığını daha detaylı olarak teknik ekibimize ilettiğiniz takdirde 50 dolar ile ödüllendirileceksiniz” cevabı verildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten gençler “Instagram ekibi, gelen mailin ardından bizi aradı ve bir görüşme yaptık. Bu 50 dolar teklif ettiler. Komik teklifi kabul etmedik. Bulduğumuz iki açığı da detaylı bir şekilde anlattık ve yakın zamanda gelecek olan yeni bir güncellemeyle bu açıkları kapatacaklarını söylediler. Biz 10 bin dolar istediğimizi bildirdik. Fakat karşı taraftan herhangi bir dönüş olmadı. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dediler.