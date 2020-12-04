Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan ve küresel bir sağlık krizine dönüşen korona virüs salgınına karşı geliştirilen ve merakla beklenen aşı üretimden çıkmaya başladı. Belçika’nın Puurs şehrinde üretim laboratuvarları bulunan ABD’li ilaç firması Pfizer, lisansını onaylayan İngiltere’ye gönderilmek üzere ilk aşı sevkiyatını dün gerçekleştirdi. Dünya’nın merakla beklediği aşının üretim aşamalarına dair özel görüntüleri İhlas Haber Ajansı ile paylaşan Pfizer, titiz üretimle elde edilen aşının hangi aşamalardan geçtiğini de gösterdi. Covid-19 aşısı için ilk olarak hammaddeler üretim tesislerine getiriliyor. Son derece steril ortamlarda filtrelerden geçirilerek test edilen hammaddeler son teknoloji ürünü makinalarda işleniyor.

Aşının üretimini el değmeden gerçekleştiren makinalardaki işlenmiş aşı dolum tüplerinden kişisel kullanıma hazır tek birimlik şişelere dolduruluyor. Hassas cihazlarla kalite denetimi yapıldıktan sonra kendine özel depolama alanlarında soğutulan aşı tipleri buzlarla dolu özel kolilere yerleştirilerek sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Dünya için umut olması beklenen Covid-19 aşısı hakkında kesin başarı oranı yüzde 94 olarak açıklanırken, aşının üretildiği ülke olan Belçika’da ise aşının 5 Ocak’tan itibaren erişilebilir olması bekleniyor. İlk olarak üretilen aşıların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere’de kullanılması beklenirken diğer Avrupa ülkelerine dağıtım konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.