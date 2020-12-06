Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Online şahıs şirketi kurma platformu Mükellef’in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Okan Şafak, haziran ayından bu yana YouTuber’lar tarafından kurulan şahıs şirket sayısında yüzde 100 artış yaşandığını belirterek vergi konusunda uyarılarda bulundu. Şafak, “Her gelir sahibi vatandaş gibi YouTuber’lar da gelirlerini faturalandırmalı ve bunun için de şirket kurmalıdır. Eğer 29 yaş altındaysanız genç girişimci teşvikinden faydalanabilir ve üç yıl boyunca Gelir Vergisi’nden muaf olabilirsiniz. Ancak elde ettikleri gelirleri beyan etmeyenler ticari usulsüzlükten muafiyet hakkını kaybederek yüksek vergi borçlarına maruz kalıyor. Mükellef olarak bu süreçte YouTuber’lara şahıs şirketini kurduktan sonra vergiye konu olan tüm belgelerin ve finansal işlemlerin takibi süreçlerinde yardımcı oluyoruz. Evden çıkmadan, notere gitmeden, online olarak 10 dakika gibi kısa bir sürede şirket sahibi olunabiliyor. Pandemi sebebiyle evde kaldığımız günlerde platformumuza olan ilgiden memnunuz” diye konuştu