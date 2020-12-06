Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pek çoğu da hayatımızı kâbusa dönüştürecek potansiyele sahip. Eset Türkiye CEO’su Alain Soria, zararlı yazılım sayısının ürkütücü bir aşamaya geldiğine dikkat çekerek “Koronavirüs sebebiyle insanlık tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan dijitalleşme ve uzaktan çalışma-uzaktan eğitim gibi etkenler de siber suçun oyun alanını genişletti. Ama bütün bu endişe verici gelişmelere rağmen, kullanıcılarımızı korumak için güçlü teknolojiler oluşturmaya devam ediyoruz" dedi. Öte yandan Eset, büyüyen dijital saldırılarla mücadele eden Eset NOD32 Antivirus, Eset Internet Security ve Eset Smart Security Premium bireysel güvenlik yazılımlarının 2021 versiyonlarını tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye pazarına sundu. Antivirüs programları bilgisayar, tablet ve telefonları hedef alan virüs, truva atı, solucan, rootkit, botnet, casus ve fidye yazılımları, uzaktan erişim saldırıları, APT tehditleri ve oltalama ataklarına karşı kullanıcıları, en yeni teknolojilerle ve geliştirilmiş algılama metotlarıyla koruyor.