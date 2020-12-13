Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Micro Focus’un bu satın almayla, siber güvenlik AR-GE’sini bundan böyle Ankara’da yapacağını belirten Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdiresi Deniz Kırca, “Özellikle bu dönemde Micro Focus gibi global bir yazılım devinin Türkiye’ye yaptığı AR-GE yatırımının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu durum, ülke olarak pazar potansiyelimizi de gözler önüne seriyor. Bu satın almayla birlikte; Atar Labs’ın kabiliyetleri Türkiye sınırlarından çıkıp, dünyanın diğer ülkelerine kolaylıkla yayılabilecek” diye konuştu. Türkiye'nin, Micro Focus tarafından pilot ülke olarak seçildiğine dikkat çeken Kırca şunları kaydetti: 2019 yılında Micro Focus Türkiye hedeflerinin yüzde 120 üzerine çıkarak yüzde 40 büyüme gerçekleştirdi. Bu hız bize ‘Bilişim 500’ araştırmasında Türkiye’nin ‘İş Uygulamaları’ yazılım sektöründe birinciliği getirdi. 2019’da çokuluslu şirketler arasında en büyük 17’nci bilişim şirketi olduk. Ayrıca Türkiye’deki en büyük 6’ncı yazılım şirketi, en büyük 8’inci hizmet şirketi, en büyük 5’inci kurulum bakım destek hizmeti şirketi, veri güvenliği yazılımında 4’üncü, yapay zekâ yazılımında 7’nci, veri ambarı ve iş zekâsı yazılımında ise 5’inci büyük çokuluslu şirket olarak listede yer aldık. Bu sayede Micro Focus’ta global ölçekte ilkleri başaran ülke olarak Türkiye pilot ülke seçildi.