Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Eğitimlerde 57 öğrencini mezun olarak sertifika almaya hak kazanırken, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney farklı iş birlikleriyle 200’e yakın kadına destek olacaklarını bildirdi. Mezuniyet töreninde konuşan Wtech Akademi Danışma Kurulu Üyesi ve Denizbank CEO'su Hakan Ateş de teknoloji eğitimi konusunda ellerini taşın altına koyduklarını belirterek “Teknolojinin ciddi sıçramalarla ilerlediği, tarih sahnesinde 100 yıllarda katedilen ilerlemelerin 10 yıl bandına indiği bir eşikteyiz. Dijital dönüşümü ıskalayan şirketlerin varlıklarını sürdürme şansı bulunmadığını net şekilde biliyoruz. Hatta çok uzak olmayan gelecekte dijital kavramı demode kalacak, çünkü bu şekilde yaşamak yeni normalimiz olacak ve birçok şeyi artık başında dijital demeden ifade etmeye başlayacağız” dedi.

Wtech Yönetim Kurulu Üyesi ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise yapay zekânın önemine dikkat çekerek "Yapay zekâ pazarı 2020'de 156,5 milyar dolara, 2024'te 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre Global 500'deki şirketlerin yüzde 17si yapay zekâyı entegre etmiş durumda. CEO’lar, sorduğunuzda yapay zekâya entegre olmazsak iş hayatından siliniriz diyorlar. Yapay zekânın 2030'da dünya ekonomisine ek katkısının yüzde 14 olması ve 15 trilyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Bunu 6,6 trilyonu tamamen yapay zekâdan gelecek. 9,9 trilyon doları ise tüketicilerin yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Çin şu an bu rakamın 7 triyon dolarına, Amerika da 3,7 trilyon dolarına göz dikmiş durumda. Gençler bu teknolojilerin kullanılmasına önderlik edecek. 2025'te robot ve insanlar yüzde 50 yüzde 50 iş gücünü paylaşacak. Bizi robotlardan üstün kılacak şey ise becerilerimiz ve sorgulayan bir hayal gücü olacak” diye konuştu.