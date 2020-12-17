Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada İnovasyon, Bilim ve Endüstri Bakanı Navdeep Bains, düzenlediği basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile, Kanadalı bir astronotun da NASA'nın ay programı kapsamına alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Bakan Navdeep Bains, "Astronotlarımızdan biri, ayın etrafında seyahat eden ilk Kanadalı olurken tüm gözler gökyüzüne bakacak. Kanada, Apollo görevlerinden bu yana ilk mürettebatlı ay görevinde ABD'ye katılacak. Bu, Kanada'yı, ABD'den sonra derin uzayda astronotu olan ikinci ülke yapacak." dedi.

Astronotlar ay yüzeyine inmeyecek

NASA, Artemis ismini verdiği program kapsamında, 2023 yılında aya uzay aracı göndereceğini açıklamıştı.

Kanada'nın NASA programlarında görev alan halen dört aktif astronotu bulunuyor. Bakan Navdeep Bains, Artemis programına katılacak astronotun ismini açıklamazken, astronotların ay yüzeyine inmeyeceklerini, sadece keşif çalışması yapacaklarını duyurdu.

Artemis programı, ayın keşfi ve Mars'a yapılacak gelecekteki görevleri mümkün kılmak için ay yüzeyine yeni bir uluslararası uzay istasyonu kurma gibi amaçları kapsıyor.