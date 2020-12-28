Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, telefon ekranındaki plastiğe keten tohumu yağı ekledi. Çatlak oluşması sırasında bu yağ devreye giriyor ve sertleşerek çatlakların arasını kapatıyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemle çatlakların yüzde 95'inin 20 dakika içinde tamir edilebildiğini iddia ediyor. Gerçekleşmesi halinde bunun telefonlar, tabletler ve benzeri cihazlarda yaygın şekilde kullanılması bekleniyor.