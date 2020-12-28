Araştırmacılar, telefon ekranındaki plastiğe keten tohumu yağı ekledi. Çatlak oluşması sırasında bu yağ devreye giriyor ve sertleşerek çatlakların arasını kapatıyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri yöntemle çatlakların yüzde 95'inin 20 dakika içinde tamir edilebildiğini iddia ediyor. Gerçekleşmesi halinde bunun telefonlar, tabletler ve benzeri cihazlarda yaygın şekilde kullanılması bekleniyor.
Çığır açacak buluş: Ekrandaki çatlaklar kendi kendine tamir olacak
28.12.2020 - 18:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akıllı telefonları düşürmek ve ekranının çatlaması sık görülen ve tamiri pahalıya mal olan hadiselerdir. Güney Kore’deki araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarla bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.
Etiketler : akıllı telefon,ekran,
756080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/756080.aspx
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