Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Güvenlik üst seviyede tutulduğu fabrikada insan ve makineler birlikte çalışacak. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve CDO/CTO’su Dr. Michael Bolle, “5G rekabet gücümüzü güçlendiriyor ve Endüstri 4.0’ın potansiyelini daha da iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Dünya genelindeki yaklaşık 250 tesisimizde 5G’yi kademeli olarak uygulamaya sokacağız” dedi. Bosch'un önümüzdeki aylarda 5G ağları kuracağı tesisleri arasında, Almanya'nın Renningen şehrindeki araştırma kampüsü de yer alıyor. Şirket ayrıca 5G özellikli ürünler geliştiriyor ve endüstriyel kullanıma yönelik ilk çözümlerini piyasaya sürüyor.

Uzmanlar, 2025 yılına kadar dünya çapında 70 milyar civarında cihazın ağa bağlı olacağını tahmin ediyor. Bunların arasında endüstriyel robotlar ve otonom araçlardan, işlenebilir toprakların besin içeriği veya nem seviyesi hakkında bilgi veren sensörlere kadar çeşitli cihazlar bulunuyor.