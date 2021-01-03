Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İletişimde yeni bir dönem başlıyor. Fiziki SIM kartlar yerini sanal SIM kartlara bırakıyor. eSIM ile makinelerin iletişimi de başlıyor. Türk mühendisleri tarafından yüzde 100 yerli ve millî olarak geliştirilen eSIM, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, makinelerarası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir alanda kullanılabilecek. Türkiye Bilişim Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi Dr. R. Erdem Erkul, eSIM'in (embedded SIM) 2021 yılından itibaren fiziksel SIM kartların yerini alacağını belirterek, "Artık mobil cihazlarımızı kullanmak için SIM kart almamız gerekmeyecek, operatörlerden aldığımız bir kod ile data transferini sağlayabileceğiz. Şu an bu teknoloji Türkiye’nin de dahil olduğu 47 ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Türkiye bu teknolojiyi yerli ve milli olarak adapte etmiş ülkeler arasında yer alıyor" dedi.

Erkul, eSIM'in kullanım alanlarıyla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "Yüzde 70'i nesnelerin interneti dediğimiz akıllı cihazlarımızla kullanılabilecek. Akıllı telefonlar, saatler, arabalar, yüzükler ya da evimizde kullandığımız tüm uygulamalarda kullanılacak. Yüzde 30 ise tüketici interneti dediğimiz laptop, tablet gibi cihazlarda kullanılmaya devam edecek. 2027 yılında 24,96 milyar dolarlık bir pazar getirisi olacak teknolojiden bahsediyoruz. Sanayi üretiminde verimlilik artışı sağlayacak. Tek bir eSIM’i aynı anda telefonumuzda, tabletimizde, laptopumuzda ve arabamızda kullanılabilecek. Bir kaza geçirilmesi hâlinde eSIM ile acil çağrı ile ambulansa haber verebileceğiz. Akıllı saatimizde bu teknoloji olduğundan internet aramamıza gerek kalmayacak. Bir hastalık durumunda doktorumuza ve ambulansa haber verebilecek teknolojiye sahip olacağız" diye konuştu.

Erku, eSIM'in fiziki kartlara göre daha güvenli olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: Kişisel verilerin korunması çok önemli. Eski, fiziksel SIM kartların çalınma oranı daha yüksek. Bu kartlara erişildiğinde üzerindeki çiplerle oynayarak verilere ulaşmak mümkün. Ancak eSIM dediğimiz kavramda bu zamana kadar yapılan güvenlik testlerine baktığımızda çift katmanlı güvenlik testlerinden başarıyla geçtiğini görüyoruz. eSIM, güçlü siber güvenlik uygulamaları ile destekleniyor, eSIM kullanılan ülkelerde şu an için güvenlik duvarının aşılmasıyla ilgili bir geri bildirim bulunmuyor.

DAHA UÇAKTA İKEN HAT ALABİLECEKSİNİZ

¥ Mobil abonelikleri bayilerden almamız gerekmeyecek.

¥ Sim kartımızın kaybolması veya çalınması gibi bir kaygımız olmayacak.

¥ Yurt dışı seyahatlerinde kullanıcılar ziyaret ettikleri ülkelerden daha kolay GSM hizmeti temin edebilecek.

¥ Daha ülkeye gitmeden hat almak mümkün olacak.

¥ Kullanıcılar telefonlarında kullandıkları internet, konuşma, SMS paketlerini; tablet, akıllı saat, laptop gibi cihazlarında da kullanabilecek.

¥ Araba eğlence sistemlerimiz doğrudan internete bağlanabilir hâle gelecek.

¥ Dinlediğimiz online müzik listelerimiz otomatik olarak arabamızla eşlenecek.

¥ Kaza anında arabamız bizim için acil çağrıda bulunarak kaza yerine ambulans çağırabilecek.

¥ Akıllı saatler ve diğer giyilebilir cihazlar telefonumuzun ve Wi-Fi ağımızın yardımı olmadan internete bağlanabilecek.