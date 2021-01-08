Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte, Akbulut’a göre geçen yılın en önemli 10 keşfi şöyle:

1- Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu BioNTech tarafından geliştirilen aşı ise dünyada ilk m-RNA tabanlı aşı olarak tarihe geçti.

2- İngiltere'de “Deep Mind" adlı yapay zekâ sayesinde, meme kanseri teşhisi konulan kadınların yüzde 1,2'sinin aslında kanser olmadığı ortaya çıktı.

3- ABD'de manyetik nano parçacıklar yardımıyla adrenal bezini uyararak adrenalin ve kortizon hormonları üretildi. Bu parçacıklar ile ruhsal bozukluklar tedavi edilecek.

4- ABD'de perovskit adlı kalsiyum titanat mineralinden üretilen ince filmler ile dışardan enerji verilmesine gerek bırakmayan X-ışınları algılayıcıları yapıldı. Yeni algılayıcılar, hastaları X-ışınından 100 kat daha fazla koruyor.

5- Yine ABD'de fotoğraf çekerken geniş açıyla panoramik görüntü alabilmek için kullanılan ve balıkgözü olarak bilinen mercekler gibi görüntü almayı sağlayan düz bir mercek yapıldı.

6- ABD'de hidrojen, karbon ve kükürt elementlerinden sentezlenen madde ile oda sıcaklığındaki ilk süper iletken üretildi.

7- Rus, İngiliz ve Avusturyalı bilim adamları, önceki denemelere oranla bitkilerin daha parlak ve sürekli ışık yayması sağlandı.

8- Avustralya'da mikro-tarak adı verilen optik yonga ile internette hızı saniyede 44,2 terabit düzeyine ulaştırılarak rekor kırıldı.

9- Almanya’da üretilen elektron mikroskoplar ile iki atomun birleşip ayrılması ilk defa gözlendi.

10- ABD'de güneşin görünür bölgesindeki bütün ışınlardan üretilen enerji ile molekül geliştirildi. Bu sayede elektrik ile hidrojen gazı elde edildi.