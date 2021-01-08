Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Youtube ve VK'nın ardından TikTok da Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu. Youtube ve VK'nın ardından TikTok da Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu. Kararın reklam cezası öncesi gelmesi dikkat çekti. Sensor Tower’ın raporuna göre TikTok aralık ayında 142 milyon dolar gelir elde ederek tüm rakiplerini geride bıraktı. TikTok’a en fazla kazanç getiren üçüncü ülke ise Türkiye oldu. Platform gelirlerinin yüzde 86’sı Çin’den, yüzde 7’si ABD’den ve yüzde 2’si Türkiye’den sağladı.