Youtube ve VK'nın ardından TikTok da Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu. Youtube ve VK'nın ardından TikTok da Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu. Kararın reklam cezası öncesi gelmesi dikkat çekti. Sensor Tower’ın raporuna göre TikTok aralık ayında 142 milyon dolar gelir elde ederek tüm rakiplerini geride bıraktı. TikTok’a en fazla kazanç getiren üçüncü ülke ise Türkiye oldu. Platform gelirlerinin yüzde 86’sı Çin’den, yüzde 7’si ABD’den ve yüzde 2’si Türkiye’den sağladı.
TikTok da Türkiye'de temsilcilik açıyor
08.01.2021 - 17:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TikTok, sosyal medya yasasının getirdiği yükümlülükle ilgili kararını verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan: "VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcılarının da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : tiktok,
758494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/758494.aspx
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