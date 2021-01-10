Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geliştirdiği MMOFPS türü PC ve bilgisayar oyunu Zula ile Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncu sayısına ulaşan yerli oyun şirketi InGame Group CEO’su Genco Alp, Türkiye oyun sektörünün 2020 sonu itibarıyla bir milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini söyledi. Alp “Mobil oyun pazarında özellikle ABD pazarına yönelik geliştirilen hypercasual ve casual oyunlar, Türk oyun sektörüne ciddi başarılar getirdi. TL/Dolar oranında yaşanan yükseliş sektör rakamlarının döviz bazında daha fazla büyümesini engelledi. Ama genel olarak hem ciroda hem de oyuncu ve oyun üreten şirket sayılarında artış yaşandığını söyleyebiliriz” diye konuştu. Alp, 2021’e yönelik öngörülerini ise şöyle sıraladı: Son beş yıl içinde global şirketlerden Türk oyun sektörüne 2,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Yeni mezun, parlak beyinlerimizin bu sektöre gözlerini çevirmesi ve yatırımcıların oyun sektörünü global satışlardan sonra daha iyi tanıması, sektörün daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Ayrıca Türk oyun sektörüne yönelik yabancı yatırımların devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sektörün yıldızı daha da parlayacak. Başka sürpriz satışlar duyabiliriz. Ben, 2021 yılında küçük ve orta ölçekli birçok yeni oyun firmasının kurulacağını, son iki senede kurulanların ise ürünlerini hızla lanse etmeye başlayacaklarını öngörüyorum.

Alp, InGame'in 2021 hedefleri hakkında ise şu bilgileri verdi: Zula Mobile 2020’de cep telefonlarına girmişti. Kısa sürede ülke içinde yedi milyondan fazla indirildi. Zula Mobile'ın globalde lansmanı bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca 2021 yeni oyun projelerine başlayacağımız bir yıl olacak. Dolayısıyla gerek Türkiye gerekse Berlin ofisimizde istihdam anlamında genişleme planlıyoruz. Globalde büyümeye devam edeceğiz.